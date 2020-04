LUKB-Aktionäre stimmen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionäre der Luzerner Kantonalbank (LUKB) haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen 80 Prozent der Aktienstimmen hiessen etwa die Dividendenausschüttung in Höhe von 12,50 Franken je Aktie in Form einer Nennwertrückzahlung gut.