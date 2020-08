Marks & Spencer streicht Tausende Stellen

Der britische Einzelhandelsriese Marks & Spencer streicht etwa 7000 Stellen im Zuge der Corona-Krise. Die Massnahmen sollen in den kommenden drei Monaten vorgenommen werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Marks & Spencer ist vor allem für seine Kaufhäuser in City-Lagen bekannt und war bereits vor der Pandemie angeschlagen. Die Nachfrage nach Bekleidung und Haushaltswaren in den Geschäften sei im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Man habe durch die Corona-Krise gelernt, flexibler zu handeln, teilte Unternehmenschef Steve Rowe am Dienstag mit. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen noch etwa 78 000 Mitarbeiter./si/DP/mis