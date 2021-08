Noch ein Streik? Lokführergewerkschaft will sich äussern

Fahrgäste der Deutschen Bahn könnten an diesem Freitag erfahren, ob es noch einen Streik geben wird. Die Lokführergewerkschaft GDL will sich zu ihrem weiteren Vorgehen äussern. "Bisher liegt kein verhandelbares Angebot vor, eine gütliche Lösung scheint nicht in Sicht", hiess es in der Ankündigung zur Pressekonferenz (11.00 Uhr) mit dem Vorsitzenden Claus Weselsky in Berlin.