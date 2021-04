Novartis mit Bayer in Italien wegen Betrugsverdacht vor Gericht

Novartis und der deutsche Chemiekonzern Bayer müssen sich in Italien vor Gericht gegen Betrugsvorwürfe verantworten. Ein Mailänder Richter habe am Dienstag wegen des Vorwurfs, den regionalen öffentlichen Gesundheitsdienst in der Lombardei betrogen zu haben, Anklage gegen die italienische Novartis-Tochter und Bayer erhoben, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mit Verweis auf Personen aus dem Gerichtsumfeld. Das Verfahren soll am 14. Juli beginnen.