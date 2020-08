Online-Geschäft zieht deutschen Einzelhandelsumsatz ins Plus

Der starke Versand- und Onlinehandel hat den Umsatz des deutschen Einzelhandels in der ersten Jahreshälfte zu einem Zuwachs verholfen. Die preisbereinigten Umsätze lagen in diesem Jahr um 0,8 Prozent höher als in der ersten Jahreshälfte 2019, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Einschliesslich der Preiserhöhungen legte der Umsatz nominal um 1,5 Prozent zu.