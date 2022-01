Orange im April mit neuer Chefin

Infolge des Rücktritts des bisherigen Chefs Stéphane Richard nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder bekommt der französische Telekom-Konzern Orange eine neue Chefin. Christel Heydemann solle den Posten am 4. April antreten, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Der Vorstand habe Heydemann aufgrund ihrer Expertise im Telekommunikationssektor ausgewählt, hiess es zur Begründung. Heydemann führt bisher das Europa-Geschäft von Schneider Electric .