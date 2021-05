Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Partners Group investiert in den USA im Namen seiner Kunden in das auf Gesundheitsdienste für Frauen spezialisierte Ökosystem Axia Women's Health. Dabei kauft Partners Group von Audax Private Equity eine Mehrheitsbeteiligung an der Organisation ab, während die restlichen Aktien im Besitze des Managements und von Ärzten verbleibt, wie Partners Group am Mittwoch schreibt.