Partners Group kauft für Kunden finnische Parmaco

Parmaco mit Sitz im finnischen Tampere entwirft, baut und vermietet gebrauchsbereite modulare Holzgebäude, die als Schulen und Tagesstätten in Finnland und Schweden eingesetzt werden. Die insgesamt 353 modularen Bauten haben laut den Angaben eine gesamte mietbare Fläche von 280'000 Quadratmetern und beherbergen über 35'000 Kinder. 98 Prozent der Mieter stammen heute aus dem öffentlichen Sektor, was zu einem stabilen und defensiven Geldfluss führe.

Die modularen Gebäude wiesen auch gute ESG-Charakteristika auf, so sei der CO2-Fussabdruck über den Lebenszyklus 54 Prozent kleiner als in traditionellen Beton-Schulhäusern. Verkäufer von Parmaco ist ein Konsortium, das von den Private Equity-Unternehmen Terra Firma and Metric Capital angeführt wird.

tp/yr

(AWP)