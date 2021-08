Partners Group übernimmt für Kunden indischen Breitbandanbieter

ACT ist laut den Angaben einer der grössten Anbieter des Landes von Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Breitband. Das Unternehmen bietet seinen derzeit rund 2 Millionen Kunden in 19 indischen Städten ein Paket von Internet, Fernsehen, Daten und weiteren Breitband-Dienstleistungen. Das Unternehmen mit Sitz in Bangalore beschäftigt rund 7000 Personen.

Partners Group ist bereits seit 2016 bei ACT investiert. Verkäufer der weiteren Anteile sind die Investoren Argan und TA Associates. Der Zuger Investor werde nun eng mit dem Management von ACT zusammenarbeiten ebenso wie mit TA Associates, das eine Minderheitsbeteiligung behält. Ziel ist laut Mitteilung ein Plan zur Wertgenerierung und Unterstützung des Unternehmenswachstums.

Für Partners Group handelt es sich um die dritte Investition im Telekom-Bereich im laufenden Jahr. Vergangenen Monat hatte das Unternehmen die Übernahme einer Mehrheit am italienischem Breitband-Anbieter Eolo mitgeteilt, im April hatte es zudem in den Philippinen in die Mobiltelefonieplattform "Unity" investiert.

tp/uh

(AWP)