Partners Group übernimmt Mehrheit an Medtechfirma EyeCare Partners

Partners Group werde eng mit dem Managementteam des ECP unter der Leitung von CEO Kelly McCrann bei strategischen Initiativen zur Unterstützung des laufenden organischen und akquisitorischen Wachstums zusammenarbeiten, teilte der auf alternative Anlagen spezialisierte Asset Manager am Montag weiter mit. Finanzielle Einzelheiten werden nicht genannt.

Die 2015 gegründete ECP hat den Hauptsitz in St. Louis in den USA und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von medizinischen Optometrie- und Augenarztpraxen mit über 450 Standorten in 13 Staaten in den USA. Das Unternehmen beschäftige über 500 Augenoptiker und 85 Augenärzte, die zusammen mit über 4'400 Klinikmitarbeitern den Patienten Dienstleistungen im Bereich Augen-Heilkunde anbieten.

(AWP)