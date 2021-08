Unter der Eigentümerschaft von Partners Group habe sich Straive zu einem technologiegetriebenen Geschäft mit starken Positionen in den Bereichen Research Content, Edtech und Data Solutions entwickelt, hiess es am Freitag in einer Mitteilung. Straive ist dabei deutlich gewachsen und beschäftigt heute über 17'000 Mitarbeiter an 15 Standorten vornehmlich in Asien, aber auch in den USA oder in Grossbritannien.

Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden keine gemacht.

cf/jb

(AWP)