Passagierzahl in Frankfurt verharrt im Corona-Tief - Fracht legt zu

(Ausführliche Fassung) - Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im Oktober wie erwartet im Corona-Tief geblieben. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost nahm hingegen im Jahresvergleich erstmals seit 15 Monaten zu, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Mit 178 702 Tonnen lag das Cargo-Volumen 1,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Dabei hätten die vermehrten reinen Frachtflüge die fehlenden Kapazitäten aus der Beiladefracht von Passagiermaschinen mehr als wettgemacht, hiess es.