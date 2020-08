Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich nicht weiter

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben ihre Erholung aus dem Corona-Tief nicht fortsetzen können. Vom 10. bis 16. August zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands grösstem Airport 353 289 Fluggäste und damit 77,3 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche Mitte August ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das waren rund 150 Passagiere weniger als in der Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 77,5 Prozent betragen hatte.