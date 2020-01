Pierer Mobility vermeldet Absatzrekord und plant Zweitkotierung in Frankfurt

Nachdem im Dezember 2019 die Kartellbehörden ihren Segen erteilt hätten, werde nun ab 2020 die Gasgas-Motorradsparte im spanischen Girona als dritte Marke in den Konzern integriert, teilte die Gesellschaft weiter mit.

Pierer Mobility peilt zudem für das erste Quartal eine Zweitkotierung an der Frankfurter Börse an. Damit solle die Handelsliquidität der Aktien im Euroraum erhöht werden, heisst es. Die Primärkotierung an der Schweizer Börse SIX bleibt laut den Angaben unverändert. Hingegen werde die Kotierung an der Wiener Börse aufgegeben.

rw/jb

(AWP)