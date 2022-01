Der an der Schweizer Börse SIX kotierte österreichische Motorradbauer Pierer Mobility will seine Aktien auch an seiner Heimatbörse kotieren lassen. Man beantrage die Aufnahme in den amtlichen Handel der Wiener Börse, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Erstkotierung sei aber nach wie vor an der Schweizer Börse SIX. Begründet wird der Schritt mit dem grossen Investoreninteresse im In- und Ausland.