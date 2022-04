P&O-Fähre überquert erstmals wieder Ärmelkanal

(Ausführliche Fassung) - Sechs Wochen nach der Massenentlassung der gesamten Schiffsbesatzungen hat der Fähranbieter P&O Ferries erstmals wieder die wichtige Strecke zwischen Dover und Calais bedient. Die "Spirit of Britain" durchquerte in der Nacht zum Mittwoch den Ärmelkanal, wie unter anderem die BBC berichtete. Die Fähre hatte demnach allerdings nur Fracht an Bord. Passagiere würden erst Anfang kommender Woche wieder befördert.