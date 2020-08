Die Bank Cler will ihren Kunden im 2021 offenbar Kryptowährungen anbieten. "Wir werden im Laufe des nächsten Jahres ein Angebot für den Handel und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten lancieren", sagte Sprecherin Natalie Waltmann zur "NZZ am Sonntag". Zu diesem Zweck habe das zur Basler Kantonalbank (BKB) gehörende Institut per 1. August den Krypto-Experten Alain Kunz als Leiter Digital Assets angestellt.