Der US-Chipauftragsfertiger Globalfoundries will einem Pressebericht zufolge angesichts der Knappheit von Halbleitern in der Autobranche seine Produktion dieses Jahr deutlich ausweiten. So wolle das Unternehmen dieses Jahr mindestens doppelt so viele Chips für die Autoindustrie ausliefern wie im vergangenen Jahr, zitierte die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei am Mittwoch den für Autochips zuständigen Manager Mike Hogan. Demnach rechnet Globalfoundries auch 2022 und darüber hinaus mit einem weiteren Kapazitätsaufbau.