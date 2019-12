Die Partners Group ist offenbar an einer Akquisition im Bereich Verpackungsindustrie interessiert. Die Beteiligungsgesellschaft befinde sich in exklusiven Gesprächen zum Kauf der österreichischen Schur Flexibles mit der derzeitigen Besitzerin Lindsay Goldberg Vogel, wie Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Kreise berichtete.