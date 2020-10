Presse: Sportradar plant Börsengang in New York

Das in St. Gallen beheimatete Sporttechnologieunternehmen Sportradar plant offenbar den Gang an die Börse. Die Vorbereitungen für den milliardenschweren Börsengang seien die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten, heisst es in einem Artikel der "Finanz und Wirtschaft" (Ausgabe 3.10.), welcher sich wiederum auf das Fachmagazin "Mergermarket" bezieht.