Rational bleibt für 2021 zurückhaltend - leichtes Umsatzplus erwartet

Der Grossküchenausrüster Rational erwartet im laufenden Jahr weiter Auswirkungen durch die Corona-Pandemie. Eine präzise Prognose sei für 2021 nur schwer möglich, teilte das Unternehmen am Dienstag in Landsberg mit. Die Verlängerung des Lockdowns in einigen Ländern sowie die Unvorhersehbarkeit von Lockerungen oder Verschärfungen der Einschränkungen verunsicherten viele Kunden. So geht das Unternehmen beim Umsatz lediglich von einem leichten Wachstum aus. Die operative Marge (Ebit) erwartet Rational auf dem Vorjahresniveau. Mittel bis langfristig sei die Lage aber unverändert gut. Mit einem Abflachen der Coronaeffekte und dem Einsetzen der Wirkung der zahlreichen Finanzhilfen dürften sich die Marktumstände voraussichtlich normalisieren.