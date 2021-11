Firma aus Landsberg am Lech zu schaffen. Bislang sieht sich der Konzern gut gewappnet und bestätigte sein günstigstes Szenario von einem Umsatzplus von 15 bis 20 Prozent und einer Ebit-Marge von 20 Prozent. Doch falls sich diese Schwierigkeiten weiter verschärften, könnte dies negative Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben, warnte Konzernchef Peter Stadelmann laut Mitteilung vom Mittwoch in Landsberg am Lech.