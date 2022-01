Relief-Partner NRx beantragt in USA Notfallzulassung für Corona-Mittel

Der US-Partner NRx von Relief Therapeutics hat in den USA die Notfallzulassung für das Corona-Mittel Zyesami (Aviptadil) bei Patienten mit kritischem Covid-19 eingereicht. Konkret gehe es um den Einsatz der Therapie bei Patienten, bei denen trotz Behandlung mit einer zugelassenen Therapie das unmittelbare Risiko besteht, an Atemversagen zu sterben, heisst es in einer Mitteilung des Relief-Partners NRx am Mittwoch.