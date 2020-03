Relief Therapeutics beginnt Phase-II-Studie mit RLF-100 bei Corona-Patienten

Das Corona-Virus (COVID-19) verursacht laut Mitteilung vor allem das akute Atemnotsyndrom (ARDS), bei dem eine schwere Entzündung die Lungen mit Flüssigkeit füllt und das mit einer 50-prozentige Mortalität verbunden ist.

Der Produktkandidat RLF-100 (Aviptadil) wiederum habe in Phase 1/2-Studien bei pulmonaler arterieller Hypertonie, Sarkoidose und ARDS einen klinischen Nutzen gezeigt, heisst es in der Mitteilung weiter. In der geplanten Studie soll er zur Behandlung von ARDS bei COVID-19-Patienten eingesetzt werden, die ansonsten eine Überlebenschance von weniger als 50 Prozent haben.

hr/uh

(AWP)