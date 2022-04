Relief und Partner Acer präsentieren Daten zu Harnstoffzyklusstörungen

Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics und der Partner Acer Therapeutics präsentieren Daten zu ihrem Kandidaten ACER-001, der bei Harnstoffzyklusstörungen eingesetzt wird. Auf dem Fachkongress Society for Inherited Metabolic Disorders (SIMD), der vom 10. bis 13. April in den USA stattfindet, werde man Daten vorlegen, die einige Vorteile des Kandidaten gegenüber anderen Therapien untermauerten, teilte Relief am Dienstag mit.