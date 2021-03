Relief vereinbart Privatplatzierung von 41,5 Mio Aktien

Damit dürfte der gesamte Bruttoerlös vor Abzug der Gebühren für Emissionskosten und den Platzierungsagenten voraussichtlich etwa 10 Millionen Franken betragen, teilte Relief am Freitag mit. Relief will die Mittel für die Erweiterung und Diversifizierung der Medikamentenpipeline und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie das Unternehmen weiter schreibt.

Die Privatplatzierungsaktien würden an der Schweizer Börse SIX gehandelt und seien gleichrangig mit den bestehenden Aktien von Relief, heisst es. Die Platzierung werde am oder um den 16. März abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt würden.

tv/jb

(AWP)