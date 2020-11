Renault baut grossen Standort bei Paris in Recyclingzentrum um

BILLANCOURT (awp international) - Im Zuge seines Sparprogramms baut der französische Autohersteller Renault seine grosse Fabrik Flins im Pariser Grossraum in ein Recyclingzentrum um. Mit der sogenannten Re-Factory solle eine in Europa beispielhafte Anlage für die Kreislaufwirtschaft entstehen, teilte Generaldirektor Luca de Meo am Mittwoch in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Neue Autos sollen dort nur noch bis 2024 vom Band laufen.