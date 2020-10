Renault fasst im dritten Quartal wieder Tritt

BILLANCOURT (awp international) - Der französische Autobauer Renault hat im dritten Quartal wieder etwas festeren Halt gewonnen. Der Umsatz lag mit 10,4 Milliarden Euro 8,2 Prozent unter dem Vorjahresquartal, wie das Unternehmen am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Für den grössten Teil des Rückgangs waren allerdings der stärkere Euro sowie Veränderungen durch Zu- und Verkäufe verantwortlich. Diese Effekte herausgerechnet betrug das Minus noch 3,2 Prozent. Im ersten Halbjahr hatte Renault infolge des Lockdowns der Autoindustrie einen Umsatzeinbruch in Höhe von einem Drittel verzeichnet.