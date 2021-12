Renault Suisse steht operativ wieder auf eigenen Beinen

Grund für die Umstrukturierung sei eine Anpassung der Vertriebsstrukturen innerhalb der Renault Group, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Änderungen betreffen neben der Schweiz den Angaben nach auch die Regionen Deutschland und Österreich und treten per Januar 2022 in Kraft. Claudia Meyer übernehme dabei in der Schweiz als Generaldirektorin die Renault Suisse SA und verantworte das operative Geschäfts der Renault Group sowie den Vertrieb der Marken Renault, Dacia und Alpine in der Schweiz.

