Renault wieder in den schwarzen Zahlen - Weiter Produktionsausfall

BILLANCOURT (awp international) - Der französische Autobauer Renault hat 2021 dank Sparprogramm und steigender Preise besser abgeschnitten als geplant. Während der Umsatz trotz geringerer Autoverkäufe um 6,3 Prozent auf 46,2 Milliarden Euro zulegte, fuhr das Unternehmen mit 888 Millionen Euro unter dem Strich auch wieder einen Gewinn ein, wie Renault am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Renault hatte 2020 in der Corona-Krise einen Rekordverlust von 8 Milliarden Euro verbucht. Die Pandemie hatte hausgemachte Probleme verstärkt. Im laufenden Jahr will Konzernchef Luca de Meo weitere Sparerfolge verzeichnen, sieht aber noch Probleme mit der Chipversorgung.