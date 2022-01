Rio Tinto rechnet 2022 wieder mit höheren Fördermengen

Beim Bergbaukonzern Rio Tinto ziehen die Eisenerzlieferungen in Westaustralien wieder an. Die Exporte aus den Betrieben in der Region Pilbara betrugen in den drei Monaten bis Ende Dezember 84,1 Millionen Tonnen, wie der Bergbaukonzern am Dienstag in London mitteilte. Das war ein Plus von ein Prozent im Vergleich zum dritten Quartal.