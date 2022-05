Salzgitter will ersten Hochofen bis 2026 schliessen

Der Stahlkonzern Salzgitter will für eine klimaneutrale Produktion einen ersten Hochofen bis spätestens 2026 ausser Betrieb nehmen. Das kündigte Vorstandschef Gunnar Groebler am Dienstag auf der Hannover Messe an. Bis 2033 soll der Standort fast komplett CO2-neutral sein. Dafür stellt Salzgitter seine Herstellung von klimaschädlicher Kohle auf Gas um - zunächst überwiegend auf Erdgas, später auf Wasserstoff, der mit Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden soll. "Wenn wir das nicht tun, werden wir unsere gesellschaftliche "licence to operate" verlieren", sagte Groebler. Mit dem englischen Begriff ist die gesellschaftliche Akzeptanz gemeint.