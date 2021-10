Die Generikafirmen Sandoz, Taro Pharmaceuticals und Apotex haben sich in den USA dazu bereit erklärt, wegen angeblicher Absprachen bei der Festsetzung von Medikamentenpreisen eine Zahlung von insgesamt 447,2 Millionen Dollar zu leisten. Dabei gehe es um Vergehen, welche in den Jahren 2013 bis 2015 stattgefunden hätten, schrieb die US-Justizbehörde DoJ am Freitagabend.