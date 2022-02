Santander verdient 2021 mehr als vor der Krise

Nach einem Milliardenverlust im ersten Corona-Jahr ist die spanische Grossbank Santander 2021 deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Überschuss erreichte 8,1 Milliarden Euro und damit mehr als vor der Krise im Jahr 2019, wie das Institut am Mittwoch in Madrid mitteilte. Im Vorjahr hatte hier wegen drohender Kreditausfälle und Abschreibungen auf mehrere Geschäftsteile im Ausland ein Verlust von knapp 8,8 Milliarden Euro gestanden.