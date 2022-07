SAS-Piloten unterbrechen Streik für Versorgungsflug nach Spitzbergen

Um die Versorgung der norwegischen Insel Spitzbergen im Arktischen Ozean zu gewährleisten, unterbrechen die Piloten der Fluggesellschaft SAS für einen Tag ihren Streik. An diesem Montag werde eine Maschine Passagiere und Güter von der Hauptstadt Oslo mit Stopp in der Stadt Tromsö nach Longyearbyen fliegen, sagte der Chef der norwegischen SAS-Pilotenvereinigung, Roger Klokset, am Sonntag der Zeitung "Verdens Gang".