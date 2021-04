Schaeffler-Umbau schreitet voran - Interessenausgleiche vereinbart

Der fränkische Industrie- und Automobilzulieferer Schaeffler hat nach eigenen Angaben die Verhandlungen mit der Belegschaft zum Abbau von Personal und zur Schliessung von Standorten weitgehend abgeschlossen. An neun von zwölf betroffenen Standorten seien Interessensausgleiche abgeschlossen worden, teilte Schaeffler bei der Hauptversammlung am Freitag in Herzogenaurach mit. "Damit ist Schaeffler in der Lage, den überwiegenden Teil der Massnahmen umzusetzen."