Schmolz+Bickenbach beruft Markus Boening als neuen Finanzchef

Schmolz+Bickenbach (S+B) hat einen Nachfolger für den Posten des Finanzchefs gefunden. Markus Boening wird spätestens per 1. Oktober 2020 neuer Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung des Stahlkonzerns, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der amtierende CFO Matthias Wellhausen habe sich entschieden, das Unternehmen nach erfolgter Refinanzierung im Laufe des Jahres 2020 zu verlassen.