Das Ende der strengen Lockdowns in vielen Ländern stimmt den Spirituosenkonzern Diageo optimistisch für das laufende Geschäftsjahr. So rechnet der Konzern beim operativen Gewinn in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2021 mit einem Anstieg um mindestens 14 Prozent, wie er am Mittwoch in London mitteilte. Das Ergebnis soll damit etwas stärker zulegen als der Umsatz. Zuletzt hatte Diageo wegen der coronabedingten Unsicherheiten keine Prognose abgegeben.