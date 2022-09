Schneider Electric will sich auch die verbleibenden Anteile an Aveva sichern

MALMAISON (awp international) - Schneider Electric will nun auch alle restlichen Anteile am britischen Industriesoftwarehersteller Aveva an sich reissen. Bei dem Vorhaben werde Aveva mit fast 9,5 Milliarden britischen Pfund (10,82 Mrd Euro) bewertet, teilte der französische Elektrokonzern am Mittwoch in Rueil-Malmaison nahe Paris mit. Je Aktie zahlt Schneider 31 britische Pfund, das entspreche einer Prämie von 41 Prozent gegenüber dem letzten Preis an dem Tag, bevor entsprechenden Offertegerüchte publik wurden. Sofern die Behörden mehrerer Länder den Deal absegnen, rechnet das Management mit dem Abschluss der Akquisition im ersten Quartal des neuen Jahres.