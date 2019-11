Schweizer Börse wirbt offenbar mit spanischen Banken um Börse Madrid

Die Schweizer Börse SIX will laut einem Bericht im milliardenschweren Übernahmekampf um die Börse von Madrid (BME) mit der Hilfe von spanischen Grossbanken punkten. Mit der Charmeoffensive wolle die SIX die Bolsas y Mercados Espanoles (BME) von ihrem Angebot überzeugen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.