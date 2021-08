Sicherheitsprobleme bei Mercedes-Sprinter in den USA

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA prüft Berichte über Sicherheitsprobleme bei Daimlers Mercedes-Transportern in den USA. Es gebe elf Fälle, in denen Mercedes-Benz Sprinter kurz nach Einstellen der elektronischen Parksperre losgerollt seien, erklärte die Behörde am Freitag. Darunter seien Fahrzeuge, die bei Amazon als Lieferwagen im Einsatz sind, sowie Krankenwagen. Acht mal sei es zu Kollisionen gekommen, eine Person sei verletzt worden.