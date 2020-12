Sika produziert in Düdingen neue Polyurethantechnologie "Purform"

Sika lanciert eine neue Polyurethantechnologie unter dem Markennamen "Purform". Die neuartigen Polymere kommen zunächst in dem Dicht- und Klebstoff Sikaflex zum Einsatz sowie in Flüssigmembranen, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Dafür wurden im Werk Düdingen im Kanton Freiburg Erweiterungsinvestitionen vorgenommen.