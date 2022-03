Sommerflugplan bringt grösseres Angebot und höhere Preise

An den deutschen Flughäfen gibt es mit Beginn des Sommerflugplans an diesem Sonntag ein deutlich grösseres Angebot. Fluggäste müssen aber mit höheren Preisen rechnen. Das teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft am Donnerstag mit. "Die deutlich steigenden Treibstoffpreise werden nicht ohne Folgen für die Flugpreise bleiben", sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. Er empfahl, frühzeitig zu buchen.