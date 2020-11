Sozialplan für Grossteil der Real-Beschäftigten vereinbart

Die Geschäftsführung der vor der Zerschlagung stehenden SB-Warenhauskette Real und der Gesamtbetriebsrat haben sich auf einen Sozialplan für einen Grossteil der 33 000 Beschäftigten geeinigt. "Der nun verhandelte Sozialplan deckt alle eventuellen Veränderungen an einem Standort ab, bevor dieser an neue Betreiber übergeben wird", betonte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Werner Klockhaus am Dienstag. Somit würden keine Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts stehen.