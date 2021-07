Steigende Rohstoffpreise bescheren Bergbaukonzern Rio Tinto Rekordergebnis

Weltweite Rohstoffknappheit, steigende Preise und Corona-Förderprogramme der Regierungen: Für den britisch-australischen Bergbauriesen Rio Tinto sind es wirtschaftlich gute Zeiten. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern in einem "aussergewöhnlichen Marktumfeld" ein Rekordergebnis, wie Rio Tinto am Mittwoch in London mitteilte. Unter dem Strich kletterte der Gewinn mit 12,3 Milliarden Dollar (10,4 Mrd Euro) auf fast das Vierfache des Vorjahreswertes. Der Umsatz legte um etwas mehr als 70 Prozent auf 33 Milliarden Dollar zu. Allerdings hatten Analysten noch bessere Resultate erwartet - die Aktie rutschte in London kurz nach dem Handelsbeginn um rund ein Prozent ab.