STMicro blickt etwas optimistischer auf Jahresumsatz

Die weiter boomende Nachfrage nach Computerchips stimmt den Infineon -Rivalen STMicroelectronics noch etwas optimistischer für das laufende Jahr. Der Umsatz soll nun in der Mitte der Spanne um 23,3 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar (10,9 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Genf mitteilte. Erst zur Jahresmitte hatte STMicro die Prognose auf 12,5 Milliarden, plus oder minus 100 Millionen Dollar, angehoben.