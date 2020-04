Swatch-Aktien nach Ankündigung von Dividendenkürzung mit dem Markt fester

Die Aktien des Uhrenherstellers Swatch legen am Freitag kräftig zu. Sie bewegen sich dabei ein einem ebenfalls starken Gesamtmarkt im breiten Mittelfeld unauffällig. Am Morgen hatte das Unternehmen angekündigt, dass die GV ohne physische Präsenz stattfinden und dass dabei über eine gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag um rund einen Drittel gekürzte Dividende zu befinden sein wird. In Marktkreisen zeigt man sich darüber wenig überrascht.