Swiss Steel-Aktionäre machen Weg für nächste Finanzspritze frei

(Meldungen zu Swiss Steel nach Zustimmung der Aktionäre an der GV umgeschrieben und zusammengefasst) - Die Aktionäre des Stahlproduzenten Swiss Steel haben am Dienstag an der ausserordentlich und virtuell durchgeführten Generalversammlung einer weiteren Kapitalerhöhung zugestimmt. Den Plänen zufolge werden dem finanziell angeschlagenen Konzern brutto 200 Millionen Euro zufliessen.