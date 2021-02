Der Stahlhersteller Swiss Steel veröffentlicht den Geschäftsbericht 2020 bereits am 3. März und damit eine Woche früher als bisher angekündigt. Mit der vorzeitigen Veröffentlichung der Finanzzahlen 2020 solle die Möglichkeit gewahrt bleiben, die am 22. Dezember 2020 beschlossene Kapitalerhöhung noch innerhalb der gesetzlichen Dreimonatsfrist vollziehen zu können, teilte die Gesellschaft am Montag mit.