Telefonica und Liberty Global prüfen Fusion britischer Geschäfte

(Ausführliche Fassung) - Die spanische Telefonica und der Medienkonzern Liberty Global prüfen eine Zusammenlegung ihrer britischen Aktivitäten. Beide Unternehmen befinden sich in Gesprächen, wie Telefonica am Montag einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigte. Es gebe weder ein festes Datum noch eine Garantie für eine mögliche Vereinbarung. Bloomberg hatte bereits am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass eine mögliche Vereinbarung bereits in der kommenden Woche angekündigt werden könnte.